Bennifer formato famiglia: lui sceglie l'anello con la mamma e i figli si conoscono

Jennifer Lopez e Ben Affleck a passeggio per Capri ansa 1 di 9 ansa 2 di 9 ansa 3 di 9 ansa 4 di 9 ansa 5 di 9 ansa 6 di 9 ansa 7 di 9 ansa 8 di 9 ansa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ben Affleck e Jennifer Lopez vanno di corsa, forse per recuperare i quasi 20 anni in cui sono rimasti separati. L'attore è stato infatti avvistato con la mamma Sam e il figlio Samuel alla ricerca dell'anello perfetto per Jen, ma non è l'unico passo importante. La coppia ha infatti passato il weekend con tutti i figli: i tre di Affleck avuti con l'ex moglie Jennifer Garner e i due gemelli della Lopez, avuti da Marc Anthony.