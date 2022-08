Jennifer Lopez, l'ex marito tuona sulle nozze con Ben Affleck: "Non dureranno"

Mentre Jennifer Lopez non ha ancora lasciato l'Italia dopo il concerto esclusivo a Capri e il marito Ben Affleck è a Los Angeles per lavoro, sulla coppia piovono i primi dubbi.

Le nozze in segreto e il fatto che la popstar abbia scelto il cognome del marito non sono stati graditi dall'ex marito. Lo chef cubano Ojani Noa, infatti, al " Daily Mail " ha confessato: "Non credo che le nozze dureranno a lungo. Jen è innamorata dell'amore, adora essere innamorata".