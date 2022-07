Jennifer Lopez incanta Capri: show al gala di beneficenza

Leggi Anche Jennifer Lopez festeggia i 53 anni con un nudo integrale

L'evento si è tenuto alla Certosa di San Giacomo ed è stato presentato da Jamie Foxx e ha avuto ospiti come Spike Lee, Leonardo Di Caprio. Vannessa Hudges, Patricia Arquette, Jared Leto, Casey Affleck, Matilde Gioli. L'obiettivo dell'evento è stato quello di raccogliere fondi per aiutare i bambini giordani. All'asta, una delle Marilyn Monroe di Andy Warhol, una Mercedes appartenuta a Richard Burton, una Harley Davidson usata in "Easy rider", opere Nft, una esperienza di volo acrobatico da Top Gun.

"Sembra che vogliate ballare... E io vi darò la disco music stasera", ha detto la star in apertura della performance con cui ha deliziato i presenti. Durante il concerto da 30 minuti ha cantato quattro delle sue hit più famose ("If you had my love", "Waiting for tonight", "Dance again" e "Get on the floor") e a seguire un medley tributo ad artiste come Diana Ross, Donna Summer, Chaka Khan e Gloria Gaynor.

Intanto, dopo i giorni trascorsi con la neo moglie nella capitale francese, Ben Affleck è volato a Los Angeles per impegni di lavoro: il suo ritorno nel ruolo di Batman nel film "Aquaman e il regno perduto" (ma è atteso nei panni del Cavaliere Oscuro anche in "The Flash").