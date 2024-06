E proprio sulla famiglia sembra che Jennifer Lopez abbia deciso di concentrarsi e di puntare. Tanto da aver annullato, oltre ai concerti delle tappe primaverili, per mancanza di biglietti venduti, anche le date estive del “This Is Me... Live: The Greatest Hits”. La ragione però non è la previsione di flop, come si potrebbe pensare, bensì, stando alla versione di Jen, l'intenzione di "prendersi del tempo libero per stare con i figli, la famiglia e gli amici più cari". La stessa diva in un comunicato avrebbe anche aggiunto: "Sappiate che non lo farei, se non lo sentissi assolutamente necessario”.