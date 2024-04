Il giornale dello spettacolo " Variety " scrive che dopo la cancellazione di sette date in Nord America a causa del flop della vendita dei biglietti, la popstar 54enne ha optato per un rebranding. "This Is Me… Now" diventerà infatti " This Is Me… Live | The Greatest Hits ". Il tour, che partirà il prossimo giugno dalla Florida, è stato preceduto da ''This Is Me...Now", nono album in studio dell'artista .

Tgcom24

Il nuovo nome del tour Il nuovo nome segna un cambio di direzione, da un tour che si focalizza sulle canzoni del nuovo album ad uno più incentrato sulla sua discografia e in grado di attirare i fan che non hanno mostrato interesse per i contenuti del suo lavoro più recente.

Il flop dell'album Non è solo il tour a fare flop, anche l'uscita dell'album a febbraio, una sorta di follow up di "This Is Me... Then", pubblicato nel 2002, ha avuto un inizio poco promettente, vendendo solo 14mila copie nella prima settimana.

"This Is Me... Now" tra Ben Affleck e se stessa Il primo album in studio della Lopez dopo quasi un decennio è scritto e prodotto da JLo e Roge't Chayed - con Angel Lopez, Jeff "Gitty" Gitelman, HitBoy, Tay Keith e INK tra gli altri - mescola R&B, suoni pop contemporanei e ritmi hip-hop combinati con la sua voce emotiva. Anticipato dal singolo "Can't Get Enough" uscito a gennaio, è incentrato sull'amore per Ben Affleck anche se non manca una sana dose di amor proprio. "Fai del bene a te stessa e farai bene al mondo. Tutto comincia da te, spesso ce ne dimentichiamo", scrive People citando la cantante. Il magazine scrive anche, sempre citando la Lopez, che "This Is Me... Now" potrebbe essere un canto del cigno, il suo ultimo album, quello in cui è riuscita a trovare ciò che cercava in fatto di amore. "Cattura - ha spiegato - questo momento per dire veramente le cose che voglio dire sull'amore, ossia che quello vero esiste e che alcune cose sono per sempre. Per favore non smettete di crederci, l'amore è tutto ciò che conta nella vita".

JLo e Ben cercano casa a New York Jennifer e Ben sono stati avvistati a New York alla ricerca di un altro nido d'amore dopo quello di Santa Monica. La coppia è stata infatti avvistata nella Grande Mela dove ha passato alcuni giorni a visitare lussuosi appartamenti. "Affleck e Lopez hanno deciso di trascorrere le vacanze di primavera in città insieme ad alcuni dei loro figli - ha scritto il giornale Hola che ha pubblicato alcune foto - JLo ha condiviso alcune foto di lei e sua figlia Emme mentre si godono la città, tra varie attività come prendere un gelato e fermarsi a vedere uno spettacolo di Broadway".