Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno finalmente trovato la loro "casa dei sogni", guarda le foto

E, dopo essersi "ritirati" dall' offerta per una villa da 34,5 milioni di dollari , che avrebbero dovuto acquistare poche settimane fa, i Bennifer, sempre più innamorati, hanno finalmente trovato il loro perfetto nido d'amore. Si tratta di una mega proprietà a Pacific Palisades, che costa quasi il doppio di quella per la quale si erano invaghiti, ovvero 64 milioni di dollari, ma offre anche più servizi, tra cui otto camere da letto e 11 bagni.

Villa da mille una notte La casa, che si trova in una delle zone più esclusive di Los Angeles, appena a nord di Santa Monica, occupa 1,13 ettari di terreno e comprende una palestra, una sala multimediale professionale, una sala giochi, un ascensore e un enorme cortile con piscina e area firepit.

A febbraio Jennifer ha messo in vendita la proprietà di quasi un decennio a Bel Air, con nove camere da letto e acquistata per 28 milioni di dollari nel 2015, per 42 milioni.

Anche Affleck ha recentemente venduto la sua villa per circa 30 milioni di dollari.

La Lopez, 53 anni, e Affleck, 50 anni, sono stati avvistati per la prima volta mentre controllavano la proprietà a febbraio e alcune fonti hanno riferito a TMZ che la coppia ha fatto frequenti visite alla casa e che potrebbero essere interessati ad apportare alcune modifiche.

A quanto mostrano le foto la villa sembra tuttavia già perfetta per ospitare la loro famiglia allargata, ovvero i figli della cantante e attrice con Marc Anthony, Emmy e Max, e i figli di Affleck con Jennifer Garner, Seraphina, Violet e Samuel. Ognuno avrà spazio più che sufficiente per sé e per invitare gli amici a godersi i servizi che l'abitazione ha da offrire, dal cinema alla piscina e altri molteplici luoghi ricreativi e di ritrovo.

Un particolare punto di interesse è la biblioteca, che comprende numerosi scaffali dal pavimento al soffitto.

La casa si trova su una collina, si affaccia su un canyon ed molto luminosa durante tutto il giorno.



La mega dimora da mille e una notte ha almeno tre piani, tutti con stanze che si aprono su cortili o balconi sul retro e con un ascensore interno.

E nel caso in cui qualcuno senta il bisogno di un po' di privacy, la tenuta sembra includere anche una guest house situata appena fuori dal vialetto.

Tre le auto che possono essere parcheggiate nel garage ma un ampio spazio carrabile aggiuntivo ne può ospitare molte altre.

Ex a due passi Un altro vantaggio della nuova casa è che è proprio in fondo alla strada rispetto alla residenza di Pacific Palisades che Affleck ha condiviso con Garner per nove anni mentre erano sposati e che è stata venduta nel 2018 ad Adam Levine e Behati Prinsloo per 32 milioni di dollari, la metà del prezzo della nuova casa.