Ben Affleck e Jennifer Lopez si regalano una villa da 34 milioni di dollari

Leggi Anche Ben Affleck e Jennifer Lopez comprano casa: mega proprietà da 50 milioni di dollari per la loro famiglia allargata

Prezzo "d'occasione" - Per la ricerca del loro nido d'amore la coppia in questo anno e mezzo non ha badato a spese. I Bennifer hanno infatti visitato diverse proprietà di lusso, con prezzi di listino anche superiori a 85 milioni di dollari. Lo scorso anno sembravano vicini a concludere l'affare con una proprietà di 50 milioni di dollari a Bel Air, ma forse non era la dimora perfetta. A quanto riporta Tmz adesso hanno finalmente trovato la casa dei sogni a meno della metà del loro budget, per coltivare il loro amore dopo il matrimonio che hanno celebrato a luglio 2022. La villa in stile Hampton è stata costruita l'anno scorso ed è stata messa sul mercato meno di un mese fa. Si trova a Los Angeles, nella zona super esclusiva di Pacific Palisades, tra le Santa Monica Mountains e l’Oceano Pacifico. La villa è circondata da un acro di terreno (circa 4000 metri quadrati), un immenso giardino dove potranno godersi il clima mite di Los Angeles.

Quattro cucine e una sala cinema Agli sposini non mancherà lo spazio per ospitare la loro famiglia allargata. Sono infatti presenti sette camere da letto, tredici bagni, una sala cinema, una palestra, la piscina, una cantina per i vini e una spa. A questo si aggiungono quattro cucine: una gourmet e una di servizio nella parte principale, più una all'aperto immersa tra i platani. La quarta si trova nella dependance degli ospiti, che conta sei camere da letto, con la sontuosa suite padronale dotata di un salotto, una sala da pranzo, un salotto, doppi bagni, doppi armadi e un balcone che si affaccia sul lussureggiante cortile. Gli affari immobiliari della coppia, però, non finiscono qui. Jennifer ha infatti messo in vendita la sua villa in stile Bel Air al prezzo di 42 milioni di dollari, mentre Affleck lo scorso anno ha venduto la sua casa da scapolo per 28 milioni di dollari.