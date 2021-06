Jennifer Lopez e Ben Affleck corrono: lei è pronta a trasferirsi a Los Angeles

Il ritorno di Bennifer sembra sempre più una certezza. Dopo incontri, baci, effusioni, avvistamenti, weekend romantici il loro clamoroso ritorno di fiamma continua ad arricchirsi di dettagli. A E! News una fonte ha confermato voci che già giravano da alcuni giorni, secondo cui J.Lo starebbe per lasciare la sua casa di Miami e "vivrà tra Los Angeles e gli Hamptons per tutta l'estate, ma L.A. sarà la sua base per molto tempo".

Non si tratterebbe quindi di uno spostamento temporaneo quello in California, dato che Jennifer Lopez porterà con sé i gemelli di 13 anni Emme e Max, avuti dall'ex marito Marc Anthony. Secondo la stessa fonte la popstar "sta perfino cercando delle scuole per i suoi figli in autunno".

Il motivo è semplice: i Bennifer sono tornati felici insieme, sempre stando a indiscrezioni e rumor. Oltre a questo J.Lo, attraverso la propria società produttrice, ha anche firmato un'esclusiva con Netflix per realizzare film e serie tv che valorizzino il talento femminile di ogni etnia. Probabile quindi che la realizzazione avvenga proprio nella Mecca del cinema, "la città degli angeli". Insomma il trasloco sembrerebbe anche un modo per unire l'utile al dilettevole.

"Jennifer è entusiasta di questo nuovo inizio e ha intenzione di portare avanti le cose con Ben. Durante una cena a West Hollywood sembravano entrambi molto felici, lui non si vergognava e la abbracciava spesso e anche lei continuava ad appoggiarsi a Ben", parole di insider. E tra le varie testimonianze dei loro incontri che ci arrivano dalle riviste americane, anche quella dei paparazzi che una mattina hanno pizzicato Affleck che usciva da casa della cantante: la foto del suo sorriso soddisfatto ha fatto il giro della Rete...