Ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck: la coppia fa sul serio

La stagione dell'amore viene e va, cantava Battiato. E quella tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sembra tornare prepotentemente. Nuovi avvistamenti si aggiungono agli indizi che sembrano confermare il ritorno di fiamma tra i due, dopo 17 anni. Dopo essere stati pizzicati in teneri abbracci prima di una cena in un ristorante di West Hollywood, alcuni scatti dei paparazzi hanno ritratto l'attore uscire dalla casa della popstar a Los Angeles la mattina seguente. La loro relazione si è riaccesa da un paio di mesi e sembra stia procedendo bene. In attesa di una conferma ufficiale...

Ripreso dai fotografi all'interno della sua auto, all'uscita dell'appartamento di J-Lo, Ben Affleck all'inizio non sembra troppo entusiasta e mostra uno sguardo imbronciato. Ma poi l'attore premio Oscar, 48 anni, cambia rapidamente umore, regalando un sorrisetto soddisfatto ai paparazzi.

Le due star erano state avvistate la sera prima mentre camminano abbracciati e anche mano nella mano. All'interno del ristorante "erano molto affettuosi, molto coccolosi", ha raccontato un insider a Page Six. "Lui l'ha abbracciata per tutto il tempo".

Da aprile si è iniziato a parlare del ritorno di fiamma tra Affleck e la Lopez, dopo che lei e il fidanzato Alex Rodriguez si sono lasciati. Mentre a gennaio l'attore aveva dichiarata finita la storia con Ana de Armas dopo un anno insieme. Poi sono arrivati prima un bacio in palestra a Miami, poi l'avvistamento all'esclusivo Yellowstone Club nel Montana per alcuni giorni romantici. E intanto Affleck veniva fotografato a bordo dell'auto della popstar verso la sua dimora (prelevato e riportato in "incognito" a Bel-Air dalla security di lei). Addirittura stando a Page Six sono stati proprio i paparazzi a rovinare ai Bennifer il progetto di dichiarare con un post social il loro ritrovato amore: una specie di spoiler che ha rovinato i panni della coppia.

"Sono molto felici insieme. Continueranno a fare avanti e indietro fra Los Angeles e Miami. Stanno seriamente parlando del loro futuro insieme", hanno raccontato alcuni amici della coppia al settimanale People, specificando che "non è una storia passeggera. Prendono tutto seriamente e vogliono che duri".

Ben e Jennifer si erano conosciuti sul set del film "Gigli" e sono stati una coppia dal 2002 al 2004: erano anche sul punto di sposarsi, ma il matrimonio fu cancellato a pochi giorni dalla cerimonia. Da allora sono rimasti buoni amici.