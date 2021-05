Jennifer Lopez e Ben Affleck, weekend insieme: è rinata la coppia?

E' un coppia che ancora fa sognare i fan di tutto il mondo. I rumors di un ritorno di fiamma si rincorrono da tempo e ora Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero stati avvistati insieme in un lussuosissimo resort nel Montana. Le due star avrebbero trascorso un weekend romantico e il magazine " People " riferisce che è "stato breve ma intenso, i due sono felici".

JLo è fresca di separazione dall’ex campione di baseball Alex Rodriguez e anche Ben è single, tanto che recentemente ha raccontato di aver preso un bel "due di picche" su una app di incontri da una tiktoker.

La relazione tra Jennifer e Ben è stata molto turbolenta, la coppia si sarebbe dovuta sposare nel 2004, ma è scoppiata. Bennifer è il neologismo che era nato per definire la coppia. Il rapporto tra i due divi è stato un susseguirsi di colpi di scena, di annunci di matrimonio, di litigi, di rotture e ripensamenti.

Tutto ha inizio nell'agosto del 2002 quando i due attori finalmente ammettono la loro relazione. Una storia d'amore iniziata sul set della pellicola "Gigli", un colossale insuccesso commerciale, che un paio d'anni dopo sancirà anche l'inizio della parabola discendente della loro love story. Poco dopo l'annuncio ufficiale della loro relazione arriva la notizia del loro matrimonio imminente: Ben e Jennifer si sposeranno presto. Le solite voci di 'amici della coppia' parlano del giorno di San Valentino del 2003, anche se loro smentiscono: ''Troppi impegni'' dicono.

A dicembre appare al dito di Jennifer un grosso diamante rosa. E' l'anello di fidanzamento ma il 14 febbraio, effettivamente non succede nulla. A luglio iniziano i guai. Una settimana dopo la prima di "Gigli" - molti critici assegnano al film la palma di "peggior pellicola del secolo" - Ben Affleck viene sorpreso in compagnia di una spogliarellista in un locale notturno di Vancouver. Ed è subito crisi.

Ma per la gioia dei fotografi viene superata. Torna a circolare una data di matrimonio, si parla del 15 settembre. Il 13 però i soliti paparazzi fotografano Jennifer Lopez a Miami. Jennifer Lopez a Miami. A Natale Affleck smentisce ancora una volta: "Ci sposeremo ma non sarà molto presto'". Fino a quando la Lopez non rende ufficiale la fine del rapporto. Ora si riparla di ritorno di fiamma...

