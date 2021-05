Matt Damon tifa per Jennifer Lopez e Ben Affleck: "Spero tornino insieme"

Damon era intervenuto per promuovere il suo film "Stillwater", ma inevitabilmente il discorso è caduto sul presunto ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. L'attore è molto amico di entrambi, difficile quindi credere che proprio lui non sappia cosa stia succedendo tra i due. Incalzato dai conduttori, però, non si è sbottonato. "Non c'è abbastanza alcol nel mondo perché mi facciate dire qualcosa a riguardo. Ero seduto qui aspettando di collegarmi e ho sentito voi che parlavate della notizia, è la prima volta che ne sento parlare. Una storia affascinante".

La notizia del loro weekend romantico in Montana ha stupito il gossip, ma non gli amici più stretti. Diverse fonti hanno infatti raccontato ai media americani che un ritorno di fiamma sarebbe più che naturale per loro. A quanto affermano, infatti, dopo la separazione nel 2004 i Bennifer non hanno mai smesso davvero di amarsi.

"Bennifer" alla riscossa: la coppia pronta a riformarsi? IPA 1 di 8 IPA 2 di 8 IPA 3 di 8 IPA 4 di 8 IPA 5 di 8 IPA 6 di 8 IPA 7 di 8 IPA 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lui nel 2005 ha sposato la collega Jennifer Garner, con cui ha avuto tre figli e da cui ha divorziato nel 2017. Dopo una relazione di qualche mese con Ana de Armes (e un due di picche dall'influencer Nivine Jay) ora sarebbe tornato all'attacco con la Lopez. Lei, da parte sua, dopo Ben si è sposata con l'amico di lunga data Marc Anthony da cui ha avuto i gemelli, Emme e Max. La coppia è scoppiata nel 2014 e l'anno scorso erano previste le nozze con l'ex giocatore di baseball Alex Rodriguez. Il matrimonio, però, è stato prima posticipato e poi annullato. Una storia da commedia romantica e chissà se Affleck ha già scritto un bel lieto fine per loro due.

Ti potrebbe interessare: