Ben Affleck e Jennifer Lopez comprano casa: mega proprietà da 50 milioni di dollari per la loro famiglia allargata

Mentre per i "Bennifer 2.0" il matrimonio non sembra lontano, la coppia è pronta a tornare a convivere e comprare una grande proprietà a Bel Air. Secondo quanto racconta TMZ la magione si estenderebbe per 2000 metri quadrati, comprensiva di una piscina, una palestra, diverse cucine, ben 17 bagni e alcune delle migliori viste di Los Angeles. Il costo? Stellare: 50 milioni di dollari.

Sempre secondo quanto riportato da TMZ, la proprietà su cui hanno messo gli occhi i Bennifer appartiene al miliardario Todd Lemkin. E le dimensioni sterminate sarebbero giustificate dal desiderio della coppia di star di riunire le proprie famiglie.

Intanto il lavoro per entrambi va a gonfie vele. Jennifer Lopez è tornata sul grande schermo nei primi mesi di questo 2022 con la commedia romantica "Marry Me", con Owen Wilson, ed è atteso il suo nuovo album dopo l'uscita di alcuni singoli durante lo scorso anno. Ben Affleck continua a inanellare ruoli davanti alla cinepresa: dopo "The last duel" di Ridley Scott sono arrivati uno dopo l'altro "The Tender Bar" diretto da George Clooney e "Acque Profonde" di Adrian Lyne, girato con l’ex Ana De Armas.

