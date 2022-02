Jennifer Lopez si regala una cover sexy e svela: "Ecco perché io Ben Affleck ci lasciammo"

Il film "Marry me" riporta al cinema Jennifer Lopez . Nel film interpreta una cantante alle prese con il successo e con la difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la sfera amorosa, di vivere sempre sotto i riflettori. La star latina sembrerebbe avere molto in comune con questo personaggio, secondo quanto ha raccontato a Rolling Stone che le ha dedicato la copertina. La cantante e attrice, tornata da poco tempo con Ben Affleck , è tornata a parlare dei motivi della loro rottura nel 2004.

Nei primi anni 2000 JLo e Affleck erano entrambi all'apice della loro carriera. La star parlando con la rivista statunitense ha ricordato come vivere all'epoca costantemente sotto i riflettori non abbia assolutamente giovato alla loro relazione: "È stato brutale all'epoca. Io e Ben eravamo così innamorati, È stato uno dei periodi più felici della mia vita. Ma venivamo speso criticati e questo ha davvero distrutto la nostra relazione dall'interno, perché eravamo semplicemente troppo giovani per capire in quel momento quali fossero davvero le cose più importanti nella vita".

Quasi 20 anni dopo, Jennifer Lopez si dice contenta e fortunata del loro ritorno di fiamma: "Siamo molto fortunati. Il modo in cui proteggiamo ciò che abbiamo e il modo in cui viviamo le nostre vite - cosa condividere, cosa non condividere - è l'equilibrio che abbiamo ora, il vantaggio dell'esperienza e la saggezza che abbiamo acquisito nel corso degli anni". E ha aggiunto: "Sono davvero felice, probabilmente più di quanto lo sia stata in tutta la mia vita. Cerco di vivere sempre con gratitudine. Ma oggi, soprattutto, se mi chiedi qual è stato il mio primo pensiero, è, 'Grazie. Grazie, Dio, per questo giorno. Grazie per la mia vita'".

