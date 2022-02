I Bennifer considerano "sacro" il loro amore, fiori d'arancio in arrivo?

Jennifer Lopez e Ben Affleck potrebbero avere finalmente il loro "e vissero per sempre felici e contenti". In un'intervista al magazine "People" la cantante ha infatti ammesso che lei e l'attore stanno prendendo in considerazione l'idea di ufficializzare il loro amore: "Lo riteniamo sacro, se lo merita". Dopo vent'anni di lontananza, il ritorno di fiamma era stato confermato a luglio del 2021 e da allora sono inseparabili.

"Non mi sono mai sentita meglio, stiamo vivendo tutti un momento bellissimo. Mi sento così felice e fiera di stare con lui", ha confessato la 52enne al magazine. "E' una storia d'amore bellissima a cui abbiamo dato una seconda possibilità". I due si sono frequentati tra il 2002 e il 2004, ma si lasciarono a un passo dalle nozze: "All'epoca eravamo ingenui e il nostro amore è stato un po' calpestato".

Adesso però, dopo i figli e diverse esperienze di vita, la coppia si sente più matura e forte che mai: "Siamo così felici e non vogliamo che nulla di tutto ciò entri di nuovo in gioco, siamo molto protettivi l'uno con l'altra. Voglio fare tutto quello che posso per posso per proteggere il nostro amore, lo riteniamo sacro". Non è la prima volta che Jennifer accenna alla voglia di rendere ufficiale la relazione e convolare di nuovo a nozze. Complice la promozione del film "Marry Me", qualche mese fa aveva infatti ribadito: "Sono una romantica, lo sono sempre stata e anche se sono stata sposata un paio di volte credo ancora nel 'vissero felici e contenti' al cento per cento".

