Jennifer Lopez e Maluma pubblicano la colonna sonora del film "Marry me"

La colonna sonora di " Marry Me " è ufficialmente fuori. A pochi giorni dall'uscita (10 febbraio) dell'attesissima nuova commedia romantica, Jennifer Lopez e Maluma lanciano le canzoni incluse nel film. Nell'album JLo ha sette canzoni da solista mentre Maluma ne canta due. Insieme hanno collaborato a ben tre brani, title track inclusa.

Al “Tonight Show“ di Jimmy Fallon, Maluma ha raccontato un "incidente" avvenuto durante il concerto del 2019 a New York.

"Mentre mi esibivo - ha detto - Jennifer è arrivata come una regina e volevo solo abbracciarla. Ma avevamo un gobbo perché non conoscevo bene il testo della canzone. E cantando ho dimenticato il testo, nel frattempo il gobbo si è spento... E' andata così al Madison Square Garden... uno dei concerti più importanti della mia carriera. Ma Jennifer mi ha sostenuto come una vera amica".

