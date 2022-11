Jennifer Lopez e Ben Affleck sempre più innamorati: il dolce video su Instagram

La coppia si era formata all'inizio del millennio, poi aveva preso strade diverse. I due si sono ritrovati dopo 20 anni, con alle spalle figli e divorzi, e da allora non si sono più lasciati. Nel video pubblicato sui social sono incollati l'uno all'altra, per recuperare il tempo perso e non stare nemmeno un secondo separati.

Nella clip di una manciata di secondi, che ha fatto il giro dei social, Jennifer Lopez e Ban Affleck si abbracciano come due adolescenti al loro primo amore. In sottofondo si sente la voce di un bambino che dice: "Ce l'ho fatta! Ho trovato la persona che mi rende felice come non sono mai stato prima". A completare il dolce quadretto anche l'emoticon di una foglia autunnale e di un tacchino, simboli del Giorno del Ringraziamento (che quest'anno cade il 24 novembre).

La festività è particolarmente sentita negli Stati Uniti. Per gli americani è infatti un momento importante per riunire le famiglie e inaugurare il periodo natalizio. Per la coppia sarà il primo Ringraziamento insieme come marito e moglie (si sono infatti sposati la scorsa estate) e l'occasione, forse, per riunire intorno allo stesso tavolo le rispettive famiglie. Jennifer Lopez è infatti mamma dei gemelli Max ed Emma, avuti dall'ex marito Marc Anthony, mentre Ben è papà di Violet, Seraphina e Samuel, avuti dall'ex moglie Jennifer Garner.

Una famiglia allargata che, a quanto pare, riesce ad andare d'amore e d'accordo. Parlando della Garner, infatti, la Lopez aveva speso parole di miele, "E' un genitore fantastico e loro lavorano davvero bene insieme", aveva dichiarato in un'intervista a "Vogue".

La coppia pare aver trovato il giusto equilibrio anche con i cinque figli: "Ci sono tanti sentimenti diversi, sono tutti adolescenti. Ma sta andando bene per ora. Quello che spero, nel coltivare le relazioni tra le famiglie, è che i suoi figli trovino una nuova alleata in me e i miei un nuovo alleato in lui. Qualcuno che li ami davvero e si prenda cura di loro, ma che abbia una prospettiva diversa e mi aiuti a vedere cose che non riesco a vedere nei miei figli, perché sono emotivamente troppo coinvolta".