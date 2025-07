"Wreckage of You" (macerie di te) è stato presentato sul palco durante le prime tre date del suo nuovo tour, "Up All Night: Live in 2025". JLo non ha mai nascosto il dolore e la delusione per la fine della storia con Ben: "Non è così che pensavo sarebbe andata", ha rivelato a "Interview Magazine". E ora lo scrive nero su bianco anche in musica: "Questo brano l'ho scritto durante notti insonni", ha confessato senza però mai fare il nome di Ben.