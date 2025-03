Il ritorno di fiamma era emerso sotto i flash dei fotografi al gala del Met del maggio 2021, complice un bacio attraverso le mascherine anti-Covid, seguito da un altro bacio, stavolta sulla bocca, sul red carpet del Festival del cinema di Venezia. Il matrimonio in forma privata a Las Vegas era stato replicato in un mega party nella villa della Georgia che lui aveva comprato durante il primo fidanzamento, ma meno di due anni dopo erano emersi i primi segnali di crisi: Ben aveva traslocato dalla mansion di famiglia la scorsa estate, mentre lei, dopo aver cancellato la tournee This Is Me, era in vacanza con amici in Italia.