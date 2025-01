Al Sundance Jennifer Lopez è una donna ragno da standing ovation

Serata speciale per Jennifer Lopez al Sundance Festival. L'attrice ha partecipato alla premiere di "The Kiss of the Spider Woman" ("Il bacio della donna ragno") all'Eccles Theatre di Park City, incantando il pubblico fasciata in un abito scintillante e ricoperto di ragnatele in omaggio al film. Commozione per la standing ovation ricevuta quando ha spiegato che recitare nel musical-drammatico ha realizzato il sogno di una vita. "Ho aspettato questo momento per tutta la vita - ha detto -. Il motivo per cui volevo fare questo mestiere è che mia madre mi metteva davanti alla tv ogni anno andava in onda 'West Side Story'. Ero ipnotizzata e pensavo: 'È quello che voglio fare'. Questa è la prima volta che lo faccio davvero. Quest'uomo (riferito al regista Bill Condon - ndr) ha realizzato il mio sogno".