Ben Affleck sul divorzio da JLo: "Non sposi un capitano di una nave se non ti piace viaggiare per mare"

Parlando della sua partecipazione al documentario dell'ex moglie Jennifer Lopez , “The Greatest Love Story Never Told”, uscito a febbraio, che ripercorre la sua storia d’amore con Ben Affleck, tra le più chiacchierate, avvincenti e romantiche, l'attore ha svelato: "Il mio temperamento è un po’ più riservato rispetto al suo. Come succede nelle relazioni, non sempre si ha lo stesso atteggiamento al riguardo. Nel documentario, c’è un momento chiave in cui affermo: 'Non puoi sposare un capitano di nave e poi lamentarti di non amare il mare. È indispensabile abbracciare pienamente ciò che si conosce all’inizio di qualsiasi relazione. Si tratta di un punto cruciale in grado di chiarire che non è stato questo a causare una frattura tra di noi. Non puoi semplicemente guardare quel documentario e concludere: “Ah, ora comprendo i problemi che avevano".