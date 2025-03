Ben Affleck e Jennifer Garner vicini? L'ultimatum del fidanzato di lei

Secondo una fonte intervistata dal sito di gossip Page Six, Jennifer Lopez sarebbe stata "furiosa" nel constatare l'ennesima prova di feeling tra Ben e l'ex moglie, che continuano a farsi fotografare insieme. "Questa notizia l'ha mandata in tilt - ha spifferato la fonte - Non è contenta di vedere le foto del suo ex e della sua ex moglie...". Non solo. Pare che l'attore "vorrebbe avere una seconda possibilità con lei... Affleck e Garner continuano a coltivare una solida amicizia, lui è particolarmente allegro e molto affettuoso con l'ex moglie". Anche se la stessa fonte, ha precisato che il riavvicinamento degli ex non sarebbe una possibilità realistica: "Ben sa che non è realistico in questo momento delle loro vite. Ben è appena uscito da un matrimonio, è molto impegnato con il lavoro e si sta concentrando su questo nuovo capitolo. Inoltre, rispetta la relazione di Jen con John, e non si metterebbe mai tra di loro".