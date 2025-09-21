Annalisa e la prima foto social del marito: perché siamo così attratti dalla vita privata dei vip?

Per due anni Annalisa ha custodito gelosamente la sua vita privata, scegliendo di non mostrare mai il volto del marito, neanche il giorno del matrimonio. Poi, all’improvviso, un carosello su Instagram dedicato al successo di Piazza San Marco con Marco Mengoni e, tra le foto di festa, ecco la sorpresa: Francesco Muglia, colto a cena, che prova a schermarsi con la mano. Un gesto semplice, quasi ironico, che in poche ore è diventato notizia, commentato ovunque e rimbalzato tra media e social. La prova che quando una star apre anche solo uno spiraglio della sua intimità, l’attenzione collettiva si accende più di qualsiasi traguardo professionale.