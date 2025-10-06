Amore al capolinea dopo i sessant'anni, è boom dei "divorzi grigi": ma cosa succede dopo un addio in età matura?

Non tutti i "divorzi grigi" sono vissuti come un dramma. In molte famiglie, la separazione è considerata una liberazione, soprattutto quando il clima in casa era teso o conflittuale. Con il tempo, anche le ferite familiari possono rimarginarsi: non sono rari i casi in cui padri e figli riescono a ricucire i rapporti dopo un primo periodo di distanza. Il divorzio a 60 anni non è un fallimento. È, in molti casi, un atto di coraggio e di libertà. È scegliere di non accontentarsi, di non rinunciare alla felicità, anche quando il mondo sembra dire che ormai "è tardi". Per molte donne, è il primo vero passo verso sé stesse. E per quanto possa fare male, può anche essere l'inizio di qualcosa di profondamente autentico. Una nuova sé, più consapevole.