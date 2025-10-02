Nicole Kidman (senza Keith Urban) ha una nuova passione "hot"

Da Jennifer Lopez a Nicole Kidman: i capelli biondi delle star
Nicole Kidman © IPA
Che Nicole Kidman a 58 anni sia una splendida "perennial" non è certo una notizia. Ma quello che probabilmente si sa meno della star hollywoodiana, alla ribalta per l'annuncio di divorzio dal marito, il musicista Keith Urban, è la passione per una pratica wellness che condivide con le sue figlie, Sunday Rose e Faith Margaret, rispettivamente di 17 e 14 anni (delle quali ha chiesto la custodia principale): "Lo chiamiamo the glow up", ha rivelato.
L'attrice e produttrice, recentemente riconfermata per la terza stagione della serie tv Lioness, è infatti una super appassionata di una tipologia di workout indicato per chi cerca un lavoro completo su corpo e mente: l'hot yoga, che assicura una sensazione di leggerezza e "glow up". Vediamo, allora, di cosa si tratta e i benefici.
L'espressione indica una trasformazione positiva che coinvolge sia l'aspetto esteriore che il benessere interiore, per "brillare" di luce propria. Si basa su azioni concrete come prendersi cura della pelle e dei capelli con trattamenti specifici, mangiare sano, idratarsi a sufficienza, dormire bene e praticare attività fisica regolare. L'obiettivo è raggiungere una versione migliore di se stessi nel complesso, migliorando l'autostima e la consapevolezza del proprio corpo.
Un alleato del benessere, un rituale di self-care che coinvolge anche la sfera affettiva. Tecnicamente, l'hot yoga è una variante dello yoga tradizionale che viene praticata in una stanza riscaldata a circa 40 gradi e con un'umidità controllata. Nata a Los Angeles negli anni Settanta, questa disciplina prevede una sequenza precisa di 26 posizioni e due esercizi di respirazione da eseguire in 90 minuti. Il calore è necessario per facilitare l'allungamento muscolare, aumentare la flessibilità e favorire una copiosa sudorazione, che favorisce l'eliminazione delle tossine e migliora la circolazione.
In sintesi: l'hot yoga tonifica, migliora la mobilità articolare, allena la resistenza, riduce stress e tensioni grazie alla respirazione. Si alternano posizioni statiche di equilibrio a piegamenti, torsioni e aperture del petto, da svolgere sempre in modo fluido e coordinato con la respirazione. Ai benefici fisici, si accompagna un'esperienza mentale che regala benessere emotivo e leggerezza: "Lo chiamiamo glow up - ha raccontato Nicole Kidman nel corso di un'intervista, riferendosi anche alle figlie adolescenti - perché all’uscita sembriamo stravolte e paonazze, ma un’ora dopo... wow!".
