Nicole Kidman (senza Keith Urban) ha una nuova passione "hot"

Che Nicole Kidman a 58 anni sia una splendida "perennial" non è certo una notizia. Ma quello che probabilmente si sa meno della star hollywoodiana, alla ribalta per l'annuncio di divorzio dal marito, il musicista Keith Urban, è la passione per una pratica wellness che condivide con le sue figlie, Sunday Rose e Faith Margaret, rispettivamente di 17 e 14 anni (delle quali ha chiesto la custodia principale): "Lo chiamiamo the glow up", ha rivelato.