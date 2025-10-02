Logo Tgcom24
IL SUO SEGRETO BEAUTY?

Nicole Kidman (senza Keith Urban) ha una nuova passione "hot"

La star di Hollywood condivide con le figlie adolescenti una pratica wellness che coniuga yoga, workout e self-care. Tutti i benefici

02 Ott 2025 - 23:32
Nicole Kidman © IPA

Nicole Kidman © IPA

Che Nicole Kidman a 58 anni sia una splendida "perennial" non è certo una notizia. Ma quello che probabilmente si sa meno della star hollywoodiana, alla ribalta per l'annuncio di divorzio dal marito, il musicista Keith Urban, è la passione per una pratica wellness che condivide con le sue figlie, Sunday Rose e Faith Margaret, rispettivamente di 17 e 14 anni (delle quali ha chiesto la custodia principale): "Lo chiamiamo the glow up", ha rivelato. 

Nicole Kidman e il "beauty secret hot" che condivide con le figlie

 L'attrice e produttrice, recentemente riconfermata per la terza stagione della serie tv Lioness, è infatti una super appassionata di una tipologia di workout indicato per chi cerca un lavoro completo su corpo e mente: l'hot yoga, che assicura una sensazione di leggerezza e "glow up". Vediamo, allora, di cosa si tratta e i benefici.  

Prima di tutto: cosa significa glow up?

 L'espressione indica una trasformazione positiva che coinvolge sia l'aspetto esteriore che il benessere interiore, per "brillare" di luce propria. Si basa su azioni concrete come prendersi cura della pelle e dei capelli con trattamenti specifici, mangiare sano, idratarsi a sufficienza, dormire bene e praticare attività fisica regolare. L'obiettivo è raggiungere una versione migliore di se stessi nel complesso, migliorando l'autostima e la consapevolezza del proprio corpo. 

L'hot yoga per essere radiose come Nicole Kidman

 Un alleato del benessere, un rituale di self-care che coinvolge anche la sfera affettiva. Tecnicamente, l'hot yoga è una variante dello yoga tradizionale che viene praticata in una stanza riscaldata a circa 40 gradi e con un'umidità controllata. Nata a Los Angeles negli anni Settanta, questa disciplina prevede una sequenza precisa di 26 posizioni e due esercizi di respirazione da eseguire in 90 minuti. Il calore è necessario per facilitare l'allungamento muscolare, aumentare la flessibilità e favorire una copiosa sudorazione, che favorisce l'eliminazione delle tossine e migliora la circolazione.  

In sintesi: l'hot yoga tonifica, migliora la mobilità articolare, allena la resistenza, riduce stress e tensioni grazie alla respirazione. Si alternano posizioni statiche di equilibrio a piegamenti, torsioni e aperture del petto, da svolgere sempre in modo fluido e coordinato con la respirazione. Ai benefici fisici, si accompagna un'esperienza mentale che regala benessere emotivo e leggerezza: "Lo chiamiamo glow up - ha raccontato Nicole Kidman nel corso di un'intervista, riferendosi anche alle figlie adolescenti - perché all’uscita sembriamo stravolte e paonazze, ma un’ora dopo... wow!". 

nicole kidman
keith urban

