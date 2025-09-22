Da Beyoncé a Meghan Markle: il segreto beauty delle star è low cost

Del resto, è già noto alle cronache come anche tra le preferenze della regina Elisabetta ci fosse una crema idratante – al latte di rosa, nel suo caso – non costosa ma difficile da trovare. Quella preferita invece da Beyoncé, Meghan Markle, Emily Ratajkowski si trova facilmente anche in farmacia e online. Si tratta, nello specifico, di un balsamo per la pelle dalle proprietà nutrienti, lenitive e restitutive e che può essere usato su viso, mani e corpo. Senza fare menzione del brand, la dritta che potrebbe davvero tornare utile riguarda la sua formulazione: è priva d'acqua e a base di paraffina, che consente la rigenerazione cellulare. Una volta applicata, questa tipologia di crema va a creare infatti una barriera protettiva che aiuta a mantenere l'idratazione trattenendo l’acqua all’interno della pelle. Agisce, insomma, favorendo una sorta di “turnover”. Altri ingredienti “star” sono la glicerina, il pantenolo e il bisabololo.