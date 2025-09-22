Logo Tgcom24
DA COPIARE SUBITO

Da Beyoncé a Meghan Markle: il segreto beauty delle star è low cost

“Must have” a Hollywood, una crema economica sotto i dieci euro e che è possibile trovare in offerta anche online

22 Set 2025 - 07:03
Beyoncé Knowles, Meghan Markle ed Emily Ratajkowski: il "beauty secret" comune a tutte © Ufficio stampa - Images Courtesy of @beyonce\IPA\IPA

Cosa hanno in comune Beyoncé, Meghan Markle ed Emily Ratajkowski? Oltre al talento, al successo, alle capacità imprenditoriali nei rispettivi ambiti professionali, al fatto di essere donne realizzate e volitive, sono anche riconosciute fashion icon e di bellezza. Una delle ultime indiscrezioni arrivate da Hollywood le vede, infatti, accomunate da un piccolo “beauty secret” piuttosto economico, quindi davvero alla portata di tutte. 

Da Beyoncé a Meghan Markle: un beauty secret da copiare subito

 Uno dei capisaldi della beauty routine – non ci stancheremo mai di ripetere – è la costanza, in pole position per favorire la reale efficacia di un prodotto. Non sempre, quindi, il prezzo è un indicatore della buona riuscita di un alleato di bellezza e lo testimonia, ad esempio, una crema che risulta essere parte del nécessaire di queste tre celebs. Costa intorno ai dieci euro e online è possibile trovarla anche in offerta.  

Qual è una buona ed economica crema antirughe?

 Del resto, è già noto alle cronache come anche tra le preferenze della regina Elisabetta ci fosse una crema idratante – al latte di rosa, nel suo caso – non costosa ma difficile da trovare. Quella preferita invece da Beyoncé, Meghan Markle, Emily Ratajkowski si trova facilmente anche in farmacia e online. Si tratta, nello specifico, di un balsamo per la pelle dalle proprietà nutrienti, lenitive e restitutive e che può essere usato su viso, mani e corpo.  Senza fare menzione del brand, la dritta che potrebbe davvero tornare utile riguarda la sua formulazione: è priva d'acqua e a base di paraffina, che consente la rigenerazione cellulare. Una volta applicata, questa tipologia di crema va a creare infatti una barriera protettiva che aiuta a mantenere l'idratazione trattenendo l’acqua all’interno della pelle. Agisce, insomma, favorendo una sorta di “turnover”. Altri ingredienti “star” sono la glicerina, il pantenolo e il bisabololo.

Meghan Markle e la manicure “Montecito”: un trend di ritorno

