Trend capelli, le "bon ton waves" da copiare ad Amal Clooney

L'hair look della 47enne avvocato e giurista libanese con cittadinanza britannica, specializzata in diritto internazionale e diritti umani, nota alle cronache rosa per aver sposato il divo di Hollywood George Clooney (nel settembre 2014 il loro matrimonio da favola a Venezia, con una cerimonia privata) ha da sempre un'allure sofisticata e chic. Lunghi capelli color castano caldo, illuminato da schiariture bionde sulle lunghezze, portati in morbide onde. Non lo hai mai cambiato nel corso del tempo, fatto che ha contribuito a renderlo il suo "signature look".