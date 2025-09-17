Trend capelli, le "bon ton waves" da copiare ad Amal Clooney

Capelli con le onde, i "signature look" di Amal Clooney
Come replicare le onde "signature look" della sempre elegante avvocato e giurista 47enne, consorte del divo di Hollywood George Clooney
A proposito di hair trend da copiare a star e celebs, che stanno prendendo sempre più quota in vista dell'arrivo dell'autunno, ci sono sicuramente le "bon ton waves" alla Amal Clooney. Morbide e non troppo definite, dall'effetto comunque curato ma molto naturale, evocano un fascino vagamente rétro e si rifanno a un'eleganza classica, senza tempo.
L'hair look della 47enne avvocato e giurista libanese con cittadinanza britannica, specializzata in diritto internazionale e diritti umani, nota alle cronache rosa per aver sposato il divo di Hollywood George Clooney (nel settembre 2014 il loro matrimonio da favola a Venezia, con una cerimonia privata) ha da sempre un'allure sofisticata e chic. Lunghi capelli color castano caldo, illuminato da schiariture bionde sulle lunghezze, portati in morbide onde. Non lo hai mai cambiato nel corso del tempo, fatto che ha contribuito a renderlo il suo "signature look".
Le "bon ton waves", morbide e perfettamente definite, incorniciano il volto con naturalezza. Come primo step, gli hairstylist raccomandano di vaporizzare sui capelli umidi, dopo lo shampoo, uno spray termoprotettore, che crea una barriera invisibile e protegge dal calore dei vari tool, phon e arricciacapelli. Si procede poi all'asciugatura dell'intera chioma e all'applicazione di un siero che aiuti a dare struttura e a definire i ricci. Come ultimo step, si passa poi all'uso dello styler, che aiuta a creare onde definite. Si raccomanda la scelta di strumenti capaci di adattare la potenza in modo da mantenere una temperatura ottimale, dalle radici alle punte, così da non provocare danni da calore estremo.
