Kate Middleton attaccata dagli haters torna castana: “Lasciatela in pace”

Non sono mancati neppure i detrattori da tastiera che hanno sostenuto che il biondo non doni affatto alla moglie del principe William. In sua difesa si è schierato l’hairstylist personale di Lady Diana, Sam McKnight, che ha preso posizione con un lungo post su Instagram: “Sono scioccato, inorridito e indignato per tutti i commenti cattivi sulla Principessa del Galles - ha scritto -. I capelli di una donna sono qualcosa di molto personale: sono armatura, difesa, sicurezza e molto altro ancora. Non riesco a credere a quanto siano cattivi e privi di qualsiasi forma di empatia i commenti, in gran parte, a quanto pare, provenienti da donne, che attaccano un’altra giovane donna vulnerabile, la quale, per il semplice fatto di chi ha sposato e del ruolo che ha assunto, non ha altra scelta se non affrontare con coraggio il giudizio del pubblico”. Ha poi concluso il suo intervento esortando: "Lasciatela in pace e vergognatevi”.