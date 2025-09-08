Logo Tgcom24
POLEMICA SOCIAL

Kate Middleton attaccata dagli haters torna castana: “Lasciatela in pace”

La principessa del Galles duramente criticata sui social per i capelli biondi. A difenderla, l’hairstylist di Lady Diana: “Vergognatevi”

08 Set 2025 - 23:42
Ritorno ai capelli castani per Kate Middleton, accanto al principe William in visita all’Istituto della Federazione Nazionale delle Donne a Sunningdale © Afp

Ritorno ai capelli castani per Kate Middleton, accanto al principe William in visita all’Istituto della Federazione Nazionale delle Donne a Sunningdale © Afp

Kate Middleton pare abbia invertito la rotta. Dopo il polverone sollevato dal suo nuovo colore di capelli della principessa del Galles più tendente al biondo, subito diventato virale, è montata una polemica social, anche in toni piuttosto vibranti. Non sono infatti mancate critiche e supposizioni legate al suo cambio di look. Reduce da mesi difficili per le cure oncologiche, alcuni hanno addirittura insinuato che si sia trattato di una parrucca per coprire l'effetto della chemioterapia. 

Kate Middleton e l’attacco degli haters

 Non sono mancati neppure i detrattori da tastiera che hanno sostenuto che il biondo non doni affatto alla moglie del principe William. In sua difesa si è schierato l’hairstylist personale di Lady Diana, Sam McKnight, che ha preso posizione con un lungo post su Instagram: “Sono scioccato, inorridito e indignato per tutti i commenti cattivi sulla Principessa del Galles - ha scritto -. I capelli di una donna sono qualcosa di molto personale: sono armatura, difesa, sicurezza e molto altro ancora. Non riesco a credere a quanto siano cattivi e privi di qualsiasi forma di empatia i commenti, in gran parte, a quanto pare, provenienti da donne, che attaccano un’altra giovane donna vulnerabile, la quale, per il semplice fatto di chi ha sposato e del ruolo che ha assunto, non ha altra scelta se non affrontare con coraggio il giudizio del pubblico”. Ha poi concluso il suo intervento esortando: "Lasciatela in pace e vergognatevi”. 

Kate Middleton da “blondie” a “bronde”

 In occasione dell’anniversario della morte della regina Elisabetta, la principessa Catherine è comparsa a sorpresa al fianco del consorte in visita all’Istituto della Federazione Nazionale delle Donne a Sunningdale ed ha sfoggiato per questa occasione un colore di capelli più vicino al suo “signature look”, l’iconico castano caldo, pur mantenendo qualche schiaritura chiara e luminosa. Una sua versione di “bronde”, tra il bruno e il biondo. Un gioco di sfumature che la riconferma, ad ogni modo, un’insuperabile trend-setter.  

 Tecnicamente, si tratta di un castano più chiaro rispetto all'intensità del mocha profondo prediletto solitamente dalla moglie del principe William. Il mix con il biondo regala sfumature luminose, che mettono in risalto l'incarnato e conferiscono un'allure elegante e sofisticata, in perfetto stile royal. Sperando non sia solo una risposta dettata dal voler mettere a tacere le critiche, questo nuovo hair look potrebbe comunicare una presunta volontà di comunicare più calore, dolcezza e vicinanza. 

Kate Middleton: un castano "bronde" è il suo nuovo "signature look"

1 di 11
© IPA | Dopo la breve parentesi segnata da schiariture più bionde, la principessa del Galles sembra essersi riavvicinata alla sua nuance prediletta
