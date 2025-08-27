Logo Tgcom24
UN GIOCO DI SFUMATURE

Venezia 2025, il “bronde” di Emanuela Fanelli primo trend da red carpet

Particolarmente luminoso, tutto da copiare. Regala sfumature lucenti che mettono in risalto il viso e conferiscono un'allure elegante e sofisticata

27 Ago 2025 - 22:54
Emanuela Fanelli, madrina di Venezia 82, sul primo red carpet della Mostra del Cinema © IPA

Emanuela Fanelli, madrina di Venezia 82, sul primo red carpet della Mostra del Cinema © IPA

La Mostra del Cinema di Venezia è il primo dei grandi eventi che danno il via alla stagione autunnale. Tra i trend sfoggiati dalle star sui red carpet svetta il nuovo colore di capelli di Emanuela Fanelli. Madrina di questa 82esima edizione, l’attrice romana si è presentata davanti ai flash dei fotografi già per le prime foto ufficiali al Lido con una variante di "bronde" (termine che nasce dall'unione tra brunette e blonde) dall’effetto particolarmente luminoso e tutto da copiare.  

Venezia 82, il primo hair trend dal red carpet

 Tecnicamente, si tratta di un castano più chiaro rispetto all'intensità dei mocha che hanno dettato finora la linea. Il mix con il biondo regala sfumature lucenti, che mettono in risalto l'incarnato e conferiscono un'allure elegante e sofisticata.  Ricco e caldo, punta tutto sul gioco di riflessi - nel caso di Emanuela Fanelli enfatizzato anche dalla piega a onde morbide e dall'effetto “messy”, vagamente spettinato - dal tocco molto naturale. Aspetto fondamentale di questo hair look è la distribuzione del colore nel suo complesso, movimentato da schiariture in varie gradazioni, fondamentale per valorizzare pienamente il viso.

Capelli autunno 2025, il significato associato al “bronde”

 Prediligere questo tipo di colorazione comunica più calore, dolcezza e vicinanza. Capelli lisci e tagli geometrici, così come nuance più nette e definite quali il nero corvino e il biondo platino, sono invece percepiti come più algidi e alteri. 

Venezia 82, l’hair look “bronde” di Emanuela Fanelli

1 di 9
© IPA | Venezia 82: l’hair look “bronde” da copiare a Emanuela Fanelli, madrina di questa edizione della Mostra del Cinema
