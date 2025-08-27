Venezia 2025, il “bronde” di Emanuela Fanelli primo trend da red carpet

Tecnicamente, si tratta di un castano più chiaro rispetto all'intensità dei mocha che hanno dettato finora la linea. Il mix con il biondo regala sfumature lucenti, che mettono in risalto l'incarnato e conferiscono un'allure elegante e sofisticata. Ricco e caldo, punta tutto sul gioco di riflessi - nel caso di Emanuela Fanelli enfatizzato anche dalla piega a onde morbide e dall'effetto “messy”, vagamente spettinato - dal tocco molto naturale. Aspetto fondamentale di questo hair look è la distribuzione del colore nel suo complesso, movimentato da schiariture in varie gradazioni, fondamentale per valorizzare pienamente il viso.