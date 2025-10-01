Nicole Kidman e Keith Urban, leggi i documenti del divorzio
L'attrice e il cantante country hanno concordato un preciso piano genitoriale. Intanto si vocifera che lui abbia già un'altra...
Dopo l'annuncio della separazione tra Nicole Kidman e Keith Urban è arrivata puntuale l'istanza di divorzio, presentata, stando al Daily Mail, dall'attrice martedì 30 settembre adducendo "differenze inconciliabili". La star, 58 anni, e il cantante country, 57, hanno concordato un preciso piano genitoriale, in base al quale sarà lei ad avere la custodia principale delle figlie, Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 14 anni: per 306 giorni all'anno le ragazze resteranno con la madre, mentre il padre le potrà vedere per 59 giorni. Keith si occuperà delle figlie quindi dalle 10:00 del sabato alle 18:00 della domenica, a fine settimana alterni, mentre Nicole si prenderà cura di loro per il resto del tempo.
Un divorzio, pare, pacifico e in pieno accordo, si potrebbe qausi dire "perfetto". La coppia avrebbe infatti anche già diviso le occasioni speciali da trascorrere con le proprie figlie: Nicole le avrà per la Festa della Mamma e per Pasqua, mentre Keith le avrà per la Festa del Papà e per il Giorno del Ringraziamento.
In un altro punto del documento si specifica che Nicole e Keith prenderanno insieme le decisioni più importanti riguardanti le loro figlie, comprese le attività educative ed extracurriculari.
Nessuna delle due parti riceverà invece il mantenimento mensile dei figli poiché Keith ha "già pagato in anticipo tutti gli obblighi di mantenimento dei figli". L'ex coppia ha rinunciato al mantenimento sia per i figli che per il coniuge e ha concordato anche di dividere equamente le spese processuali.
Nonostante il divorzio, entrambe le star continueranno a "garantire un rapporto amorevole, stabile, coerente e nutriente con i bambini", si legge nei documenti, dove viene specificato che Kidman e Urban non devono "parlare male l'uno dell'altro" o degli altri membri della famiglia. L'ex coppia "incoraggerà" inoltre i propri figli ad "amare l'altro genitore e a sentirsi a proprio agio in entrambe le famiglie". Le star sono inoltre tenute poi a frequentare un "seminario obbligatorio sulla genitorialità" entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di divorzio. Il piano genitoriale autenticato era in realtà stato già firmato dalla vincitrice dell'Oscar il 6 settembre, mentre il marito lo aveva firmato il 29 agosto, pochi giorni prima.
Il divorzio, dopo 19 anni di matrimonio, non arriva in realtà come un fulmine a ciel sereno. La coppia viveva separatamente già dall'inizio dell'estate scorsa. Le figlie sarebbero rimaste con la madre nella casa di famiglia a Nashville mentre Urban avrebbe acquistato una proprietà nella stessa città, dove si sarebbe trasferito da mesi. "Lei (Kidman) sta tenendo unita la famiglia in questo momento difficile da quando Keith se n'è andato", avrebbero riferito delle fonti vicine alla coppia al Daily. Negli ultimi mesi poi gli ex sono stati tenuti separati anche a causa dei loro frenetici impegni sul set e in tournée.
Chi fa parte della cerchia della Kidman afferma che per lei è stato molto difficile elaborare anche il solo pensiero di vederlo con qualcun altro dopo la loro separazione.
E invece si rincorrono già voci sul fatto che Urban abbia già voltato pagina con una donna più giovane nell'industria musicale. Al Daily una fonte ben informata del mondo della musica di Nashville avrebbe dichiarato: "Si vocifera che lui stia con una donna più giovane nel mondo della musica. È l'unica cosa di cui tutti parlano. Tutti vogliono sapere chi, ma finora è un mistero".
Solo a giugno la Kidman aveva condiviso una foto su Instagram, mentre abbracciava il cantante country in occasione del loro anniversario di matrimonio. "Buon anniversario tesoro", aveva scritto con in mezzo l'emoji di un cuore.
La Kidman, che ha recentemente terminato le riprese di "Practical Magic 2" a Londra, ha condiviso i suoi "ricordi estivi" su Instagram il 19 agosto, mostrando il tempo trascorso con le figlie e la famiglia allargata. Nel frattempo Urban è in tournée e la sua prossima tappa è prevista per giovedì 2 ottobre a Hershey, in Pennsylvania.
Il cantante ha fatto notizia a giugno dopo aver interrotto bruscamente un'intervista su Zoom quando gli è stato chiesto cosa pensasse delle scene d'amore bollenti girate da Kidman con Zac Efron nel loro film "A Family Affair". "Cosa pensa Keith Urban quando vede la sua bellissima moglie con uomini più giovani e belli come Zac Efron in queste meravigliose scene d'amore in TV?", chiese all'epoca l'intervistatore, per poi ricevere un silenzio dall'altra parte finché i produttori non confermarono che Urban aveva terminato la chiamata.
La Kidman è stata precedentemente sposata con Tom Cruise , 63 anni, per 11 anni, dal 1990 al 2001. Insieme hanno adottato due figli: Isabella, 32 anni, e Connor, 30 anni.
