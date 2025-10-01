Un divorzio, pare, pacifico e in pieno accordo, si potrebbe qausi dire "perfetto". La coppia avrebbe infatti anche già diviso le occasioni speciali da trascorrere con le proprie figlie: Nicole le avrà per la Festa della Mamma e per Pasqua, mentre Keith le avrà per la Festa del Papà e per il Giorno del Ringraziamento.

In un altro punto del documento si specifica che Nicole e Keith prenderanno insieme le decisioni più importanti riguardanti le loro figlie, comprese le attività educative ed extracurriculari.

Nessuna delle due parti riceverà invece il mantenimento mensile dei figli poiché Keith ha "già pagato in anticipo tutti gli obblighi di mantenimento dei figli". L'ex coppia ha rinunciato al mantenimento sia per i figli che per il coniuge e ha concordato anche di dividere equamente le spese processuali.

Nonostante il divorzio, entrambe le star continueranno a "garantire un rapporto amorevole, stabile, coerente e nutriente con i bambini", si legge nei documenti, dove viene specificato che Kidman e Urban non devono "parlare male l'uno dell'altro" o degli altri membri della famiglia. L'ex coppia "incoraggerà" inoltre i propri figli ad "amare l'altro genitore e a sentirsi a proprio agio in entrambe le famiglie". Le star sono inoltre tenute poi a frequentare un "seminario obbligatorio sulla genitorialità" entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di divorzio. Il piano genitoriale autenticato era in realtà stato già firmato dalla vincitrice dell'Oscar il 6 settembre, mentre il marito lo aveva firmato il 29 agosto, pochi giorni prima.