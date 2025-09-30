Nicole Kidman e Keith Urban, coppia al capolinea
© ipa
© ipa
Le figlie sarebbero rimaste con la madre nella casa di famiglia a Nashville mentre il musicista avrebbe acquistato una proprietà nella stessa città
© IPA
Nicole Kidman e Keith Urban si sono separati. Matrimonio finito quindi, dopo 19 anni, anche per quella che è sempre stata una delle coppie più glamour e longeve di Hollywood. Si erano sposati nel 2006, quasi un anno dopo il loro primo incontro al gala G'Day USA del gennaio 2005 e insieme hanno due figlie minorenni Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 14 anni. Precedentemente l'attrice, 58 anni, era sposata con Tom Cruise. Tmz, che per primo ha rivelato la notizia, citando fonti a sua volta, ha scritto che la coppia vive separatamente dall'inizio dell'estate scorsa. Le figlie sarebbero rimaste con la madre nella casa di famiglia a Nashville mentre Urban (57 anni) avrebbe acquistato una proprietà nella stessa città, dove si sarebbe trasferito da mesi. "Lei (Kidman) sta tenendo unita la famiglia in questo momento difficile da quando Keith se n'è andato".
© ipa
© ipa
Solo a giugno la Kidman aveva condiviso una foto su Instagram, mentre abbraccia il cantante country, 57 anni, in occasione del loro anniversario di matrimonio. "Buon anniversario tesoro", aveva scritto con in mezzo l'emoji di un cuore.
"A volte le relazioni seguono il loro corso", ha detto una fonte a Page Six, aggiungendo che la Kidman "non voleva la separazione e stava cercando di salvare le cose". Non è chiaro ancora se gli ex coniugi stiano pianificando il divorzio.
"Keith non vede mai Nicole, né lei sul set né lui in tournée. C'era molto amore tra i due e potrebbero non divorziare, ma c'è un mondo in cui entrambi vivono, in cui nessuno dei due è presente", ha detto una fonte al Daily Mail e ancora: "Keith e Nicole stanno insieme da decenni e c'è un mondo in cui possono riconciliarsi, ma per come è strutturata la loro relazione ora, non è una coppia."
La Kidman, che ha recentemente terminato le riprese di "Practical Magic 2" a Londra, ha condiviso i suoi "ricordi estivi" su Instagram il 19 agosto, mostrando il tempo trascorso con le figlie e la famiglia allargata. Nel frattempo Urban è in tournée e la sua prossima tappa è prevista per giovedì 2 ottobre a Hershey, in Pennsylvania.
Il cantante ha fatto notizia a giugno dopo aver interrotto bruscamente un'intervista su Zoom quando gli è stato chiesto cosa pensasse delle scene d'amore bollenti girate da Kidman con Zac Efron nel loro film "A Family Affair".
"Cosa pensa Keith Urban quando vede la sua bellissima moglie con uomini più giovani e belli come Zac Efron in queste meravigliose scene d'amore in TV?", chiese all'epoca l'intervistatore, per poi ricevere un silenzio dall'altra parte finché i produttori non confermarono che Urban aveva terminato la chiamata.
© Da video
© Da video
Commenti (0)