"Keith non vede mai Nicole, né lei sul set né lui in tournée. C'era molto amore tra i due e potrebbero non divorziare, ma c'è un mondo in cui entrambi vivono, in cui nessuno dei due è presente", ha detto una fonte al Daily Mail e ancora: "Keith e Nicole stanno insieme da decenni e c'è un mondo in cui possono riconciliarsi, ma per come è strutturata la loro relazione ora, non è una coppia."

La Kidman, che ha recentemente terminato le riprese di "Practical Magic 2" a Londra, ha condiviso i suoi "ricordi estivi" su Instagram il 19 agosto, mostrando il tempo trascorso con le figlie e la famiglia allargata. Nel frattempo Urban è in tournée e la sua prossima tappa è prevista per giovedì 2 ottobre a Hershey, in Pennsylvania.

Il cantante ha fatto notizia a giugno dopo aver interrotto bruscamente un'intervista su Zoom quando gli è stato chiesto cosa pensasse delle scene d'amore bollenti girate da Kidman con Zac Efron nel loro film "A Family Affair".

"Cosa pensa Keith Urban quando vede la sua bellissima moglie con uomini più giovani e belli come Zac Efron in queste meravigliose scene d'amore in TV?", chiese all'epoca l'intervistatore, per poi ricevere un silenzio dall'altra parte finché i produttori non confermarono che Urban aveva terminato la chiamata.