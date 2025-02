Brutta sorpresa per Nicole Kidman e Keith Urban: ladri nella loro super villa

La casa di Beverly Hills, in stile moderno, è stata acquistata dalla coppia nel 2008 per 4,7 milioni di dollari. Costruita nel 1965, con una struttura in pietra e cemento, è posta su un terreno di 1,25 acri, e copre circa 4.100 metri quadrati, con cinque camere da letto, quattro bagni, un ponte avvolgente al secondo piano, aree patio ombreggiate, piscina e vista sui famosi canyon di Los Angeles. Non è l'unica proprietà immobiliare della Kidman e Urban, tra i loro possedimenti ci sono infatti anche un pied-à-terre a Tribeca, un appartamento a Manhattan, un attico a Sydney, una fattoria australiana, una villa a Nashville e una tenuta nel Tennessee.