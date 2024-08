Dopo Angelina Jolie, in Laguna per accompagnare il film di Pablo Larrain "Maria", ora Venezia ha accolto un'altra colonna di Hollywood: Nicole Kidman. L'attrice nella sua carriera ha interpretato donne di tutti i tipi, ma non ha nascosto di essere molto nervosa per il debutto di "Babygirl", in cui interpreta una donna in carriera che si lascia andare a piaceri proibiti con un giovane stagista. Al centro del film, oltre al piacere sessuale, vorticano altri temi importanti come il ribaltamento dei ruoli di potere, il consenso e il gusto del proibito. "Il linguaggio nel sesso è complicato. A me piace indagare le donne, gli esseri umani, cosa significa esserlo, in tutte le sfaccettature. E' stato un viaggio fantastico", ha dichiarato la Kidman.