A Venezia 81 il docufilm "Figli del femminicidio" sugli orfani della violenza sulla donne

In occasione dell'81esima Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di Venezia, Wall of Dolls ha realizzato un docufilm che punta il faro sugli orfani di femminicidio, presentato giovedì 29 agosto presso lo Spazio della Regione del Veneto all’Hotel Excelsior, Lido di Venezia, dal titolo "Figli del femminicidio". La giornalista Francesca Carollo e l'artista Jo Squillo, rispettivamente Presidente e Fondatrice di Wall of Dolls Onlus, hanno incontrati alcuni di questi orfani presso la sede di Wall of Dolls, raccontando le loro storie. Bambini o ragazzi che oltre al trauma della perdita della madre, troppo spesso uccisa per mano del padre, devono convivere con questa doppia tragedia e sopravvivere alle difficoltà quotidiane, cercando di ridare un senso alle loro vite.