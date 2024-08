Venezia 81 apre nel segno delle donne, standing ovation per Sigourney Weaver

Camille Cottin, l'attrice francese famosa in Italia per la serie "Call my agent!", ha celebrato Sigourney Weaver sul palco della sala grande del Palazzo del cinema e sottolineato come le sue scelte siano state fonte di ispirazione per tutte le attrici, rompendo ogni stereotipo e rappresentando le donne nella sua complessità. "Brava cara mia!" ha detto in italiano James Cameron in un video proiettato nella cerimonia. "Sig - come l'ha chiamata lui - ha emotivamente 15 anni, per questo riesce a passare dalla scienziata Grace all'adolescente Kiri in Avatar, insomma una gioia assoluta". Poi la premiata è salita sul palco ringraziando per il grande onore e a sorpresa, da ambientalista convinta, ha citato il sistema del Mose come esempio "della cura dei cittadini per salvare la propria città".