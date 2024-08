Sveva Alviti da modella ad attrice, ecco chi è la madrina di Venezia 81

Per lei "Venezia è veramente il Festival del Cinema per eccellenza. Trovo sempre una grande diversità tra intrattenimento, autori, impegno. Anche quest'anno da Wolfs con George Clooney e Brad Pitta alla biografia della Callas in Maria di Pedro Larrain o Campo di battaglia di Amelio". Nelle sue scelte da attrice, "sono sempre attirata da progetti un po' più complessi, più particolari, dove sento di poter dare qualcosa di mio". Le esperienze vissute nello sport e nella moda per lei sono state essenziali: "Accettare di non poter diventare una grande tennista perché non sono abbastanza forte a livello di tenuta emotiva è stato molto duro, ma mi ha dato una forte consapevolezza. Come anche la grande solitudine che ho vissuto a New York imparando a fare un lavoro che non conoscevo. Mi guardavo intorno chiedendomi 'che sto facendo?' Poi ho scoperto invece come fosse un posto magnifico dove potevi essere te stesso, con le tue emozioni. E' stato il momento in cui la mia fragilità è diventata la mia forza, il mio oro che oggi mi porto in tutti i personaggi e nella mia storia. Tutto questo mi aiutato molto anche nell'interpretare Dalida".