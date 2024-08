A Venezia 81 tutto pronto per il via: ecco i film imperdibili

Tra i tanti nomi che arriveranno in Laguna, alcuni, per il nome alla regia, per gli attori, per il richiamo della storia sono i più attesi candidati dopo la premiére mondiale al Lido a fare una lunga strada, magari fino agli Oscar. Di sicuro uno dei titoli più attesi è "Joker - Folie a Deux" con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, diretto da Todd Phillips e sequel del film che un po' a sorpresa si aggiudicò nel 2019 il Leone d'Oro. In programma al Lido in concorso il 4 settembre vedrà Arthur Fleck internato ad Arkham, in attesa di processo per i suoi crimini nelle vesti del Joker. Alle prese con la sua doppia identità, non solo si imbatte nel vero amore, ma scopre anche la musica che ha sempre avuto dentro di sé. 4 settembre al Lido, in sala con Warner il 2 ottobre. Tra gli italiani in gara c'è "Queer" di Luca Guagagnino. Attesa alle stelle per il nuovo film del più internazionale dei registi italiani che ha coinvolto un protagonista come Daniel Craig, ex James Bond, rifacendogli l'identità: basato sul romanzo di uno degli autori della beat generation, William S. Burroughs, segue le vicende dell'alter ego dello scrittore, espatriato a Città del Messico negli anni 50. Si innamora di Allerton (Drew Starkey) un ragazzo ambiguo che frequenta locali promiscui tra sesso e droga. Un Craig mai visto che qualcuno vede già con la Coppa Volpi alzata. Premiere al Lido il 3 settembre.