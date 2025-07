Da Stefano Accorsi a David Beckham: come avere addominali da Iron Man

La buona notizia è che non vanno allenati tutti i giorni. La brutta? Qualche sacrificio - ovviamente - è comunque necessario. Per avere "six pack" da Iron Man bisogna innanzitutto avere costanza. Esercizi specifici come sit up e crunch vanno svolti in maniera corretta, per evitare dolori muscolari. Il consiglio generale è, quindi, quello di non allenare ogni giorno solo una specifica parte del corpo ma prevedere attività che consentono di bruciare grassi in tutto il corpo. Sempre per ricorrere a una terminologia specifica, andrebbero quindi benissimo pure squat, burpee, lunge e tutte le variazioni del plank.