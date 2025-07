Da David Beckham a Cate Blanchett: a Wimbledon è gara di eleganza

Ispirazioni “preppy”, country chic in versione inglese e stile coloniale nei toni del beige. Anche Eddie Redmayne, seduto alle spalle di Beckham e di sua madre con la moglie, Hannah Bagshawe, ha optato per una giacca doppiopetto, ma nei toni dell’avorio, e occhiali da sole. Russell Crowe ha preso posto nel Royal Box accanto a sua moglie Danielle Spencer con abito scuro in fresco di lana. A dare il tocco di classe, la cravatta “Fraser di Lovat” in omaggio alle sue origini scozzesi.



Sempre impeccabile Cate Blanchett, seduta nel palco reale con sua mamma June. Per Wimbledon 2025 l’attrice ha regalato momenti di raffinatezza indossando un completo con blazer e pantaloni coordinati nei toni del bianco e blu con stampa Principe di Galles. Cravatta super “preppy” ocra e rossa e spezzato con giacca blu e pantalone beige per il collega britannico Louis Patridge. Con lui, la sua fidanzata, la cantante statunitense Olivia Rodrigo, in abito da cocktail a quadretti bianchi e rossi.