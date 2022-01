Sport, detox, workout: dalla palestra alla corsa, le star fanno così

Attività fisica e tanto detox . È il binomio perfetto per vivere il nuovo anno con il piede giusto. Rientrare in carreggiata, dopo qualche stravizio a tavola, si può e possono bastare davvero pochi, semplici, accorgimenti . A cominciare da una maggiore attenzione a quello che si mette nel piatto e al fitness. Non esistono soluzioni miracolose, è la costanza che paga . Sempre.

COME RIMETTERSI IN FORMA - Momenti da dedicare a se stessi e prodotti detox, per rilassare e depurare mente e corpo ma anche per rivitalizzare l’organismo tornando in forma con sessioni sportive ad hoc e grazie allo yoga e alla meditazione. È quanto prevede una selezione di proposte su Amazon.it. Trovano spazio maschere viso, sali da bagno, tisane rilassanti, snack salutari, candele profumate per l’aromaterapia. Ma anche tanti articoli dedicati allo sport e all’attività fisica e piani di allenamento graduale, con il supporto di fitness kit da usare in casa o all’aperto. È inoltre prevista la possibilità di acquistare diversi tipi di abbonamento in palestre esclusive, sempre disponibili sul sito di Amazon, e attivabili in qualsiasi centro sul territorio nazionale, a seconda delle proprie esigenze.