Keanu Reeves si è sposato? Le foto fake che hanno ingannato il mondo

Una foto che ritraeva Keanu Reeves con look da sposo accanto ad Alexandra Grant ha fatto il giro del mondo, rilanciata come se fosse la prova delle loro nozze segrete. La realtà, però, è un’altra: non è stato celebrato alcun matrimonio. Lo ha chiarito la stessa Grant che, sui social, ha condiviso una foto della coppia spiegando, con ironia, che quella circolata online è un’immagine generata dall’intelligenza artificiale. "Ecco un po' di vera felicità", ha scritto a corredo di uno scatto in cui appare mentre bacia l'attore, per sottolineare la differenza tra la verità e le costruzioni digitali.