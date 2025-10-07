Il figlio di Sophia Loren si è sposato, sui social la foto di famiglia

Carlo Ponti è già padre di Vittorio e Beatrice, nati dall’unione con la violinista Andrea Mészáros con cui è stato sposato fino al 2022. Anche Mariam Sharmanashvili è già mamma e suo figlio 11enne ha posato con gli sposi. Ponti è un affermato direttore d'orchestra 55enne, mentre Mariam è un'insegnante di fitness di 20 anni più giovane. La proposta di nozze è arrivata poco più di un anno fa, in occasione delle celebrazioni per il 90esimo compleanno di Sophia Loren.