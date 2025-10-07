Il figlio di Sophia Loren si è sposato, sui social la foto di famiglia

Dopo il sì in Georgia in estate, Carlo Ponti e Mariam Sharmanashvili hanno organizzato una seconda cerimonia per permettere alla diva del cinema di essere presente
Sophia Loren è raggiante nella foto delle nozze di suo figlio Carlo Ponti con Mariam Sharmanashvili. La diva del cinema posa sorridente circondata dai suoi familiari e ovviamente dagli sposi che, dopo aver celebrato il matrimonio a Tbilisi in estate, hanno organizzato una seconda cerimonia a Ginevra. L'attrice infatti, che da poco ha compiuto 91 anni, risiede da tempo nella città svizzera e non aveva potuto partecipare all'evento in Georgia.
"Armonia e felicità al matrimonio civile di Mariam Sharmanashvili e Carlo Ponti celebrato questa settimana a Ginevra, in Svizzera: un giorno che custodiremo per sempre nei nostri cuori!" si legge nel post condiviso sui social dal figlio di Sophia Loren. Nelle immagini postate dal direttore d'orchestra si vede un momento delle celebrazioni e lo scatto in posa insieme all'attrice, sobria ed elegante con maglioncino rosso e alcuni fili di perle al collo. La sposa invece ha condiviso numerose foto che hanno raccontato questo momento importante. Sulla sua pagina Instagram aveva pubblicato il racconto del matrimonio celebrato in Georgia: una festa sfarzosa e romantica.
Sophia Loren non aveva potuto prendere parte alle celebrazioni in Georgia, ma non aveva fatto mancare il suo affetto a Carlo Ponti e Mariam Sharmanashvili. L'attrice aveva fatto recapitare un affettuosissimo video messaggio che è stato proiettato in sala durante il ricevimento.
Carlo Ponti è già padre di Vittorio e Beatrice, nati dall’unione con la violinista Andrea Mészáros con cui è stato sposato fino al 2022. Anche Mariam Sharmanashvili è già mamma e suo figlio 11enne ha posato con gli sposi. Ponti è un affermato direttore d'orchestra 55enne, mentre Mariam è un'insegnante di fitness di 20 anni più giovane. La proposta di nozze è arrivata poco più di un anno fa, in occasione delle celebrazioni per il 90esimo compleanno di Sophia Loren.
