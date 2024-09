Buon Compleanno Sophia Loren: la diva senza tempo compie 90 anni

Nonostante una lunga e fortunata stagione americana in cui si confronta da pari a pari con le dive più popolari come Marilyn Monroe, Liz Taylor, Ingrid Bergman, è tornando a casa che ottiene la consacrazione mondiale. Ed è di nuovo grazie ai due soli uomini che nella vita ha tenuto nel cuore oltre al marito: Vittorio De Sica che le fa vincere l'Oscar per "La ciociara" (1962) e Marcello Mastroianni con cui farà coppia fissa in ben 15 film. I tre si ritrovarono tutti insieme sul set di "Ieri, oggi, domani" del '63 e portarono il film fino all'Oscar per il miglior film straniero e poi in "Matrimonio all'italiana" dell'anno successivo. La lista dei suoi film indimenticabili è lunghissima, ma un capitolo a parte meriterebbe "Una giornata particolare" del 1977 quando Ettore Scola la rimette a fianco di Mastroianni per quello che resta forse il più bel film sul fascismo nella storia del cinema italiano. Altrettanto lunga è la lista dei premi conquistati in circa 60 anni di attività: dall'Oscar alla carriera del 1991 ai 10 David di Donatello, dalla Coppa Volpi del 1958 ("Orchidea nera" di Martin Ritt) alla Legion d'onore del '91, dall'Orso d'oro del '94 al Leone d'oro alla carriera del '98. Ma i riconoscimenti sono talmente tanti che nel 2009 è entrata nel Guinness dei primati come l'attrice italiana più premiata di sempre ed è stata coronata nel 2021 all'ovazione ai David, premiata per il suo ultimo film "La vita davanti a sè" (diretto dal figlio Edoardo e vincitore all'Oscar per la migliore canzone, di Laura Pausini). Nello stesso anno riceve anche il Nastro di platino dei giornalisti di cinema.