A Sophia Loren il Nastro di Platino: "Lo dedico ai miei coetanei, i sogni non hanno età"

I Nastri d'Argento hanno voluto omaggiare Sophia Loren con il Nastro di platino, un premio unico e creato apposta per l'icona del cinema italiano. L'occasione è la sua toccante interpretazione nel film "La vita davanti a sé", diretto dal figlio Edoardo Ponti. L'attrice si è detta onorata del riconoscimento e lo ha dedicato ai coetani: "I sogni e la passione per la vita non hanno età"





Per amore del figlio Edoardo Ponti Sophia Loren, 84 anni, torna a recitare. Lo fa nel film, in lavorazione in questi giorni in Puglia tra Bari vecchia, Trani, e Ostuni, "La vita davanti a sé", tratto dall'omonimo romanzo di Roman Gary. Il film, che è il remake di un lungometraggio del 1978 "Madame Rosa", del cineasta israeliano Moshè Mizrahi con protagonista Simone Signoret, è previsto in uscita nella primavera del 2020. Narra la storia di Madame Rosa, ebrea scampata ad Auschwitz, che instaura un rapporto intenso con un bambino di colore, Momo, abbandonato dalla madre, occupandosi di lui e ricevendo da lui cura e accudimento quando si ammalerà e sarà costretta su una sedia a rotelle. A Sophia Loren, che mancava da un set da dieci anni ormai, il ruolo di protagonista.

"Ha toccato il cuore con un messaggio d'amore" - "Nella sua toccante interpretazione ne ‘La vita davanti a sé’ diretta da suo figlio Edoardo Ponti con una straordinaria sensibilità - si legge nella motivazione - Sophia Loren ancora una volta ha toccato il cuore di milioni di spettatori con il suo talento e con un messaggio d’amore universale. 'La vita davanti a sé’ è un film che parla di tolleranza e di generosità, un invito a donare amore assoluto e, insieme, una lezione di civiltà. Nella storia di un amore unico, il diritto non solo di poter amare ma di essere tutti, comunque, amati”.

Buon Compleanno Sophia! La Loren compie 85 anni, guarda le sue foto più belle

Loren: "Un personaggio che mi è entrato nell'anima" - Dall’attrice, che ha accolto la notizia a Ginevra, un messaggio più che emozionato: “Grazie di cuore per quest’onore. Mi tocca profondamente perché celebra un film e un personaggio che mi sono entrati nell’anima. Quando Edoardo mi ha offerto il ruolo devo ammettere che una parte di me era ansiosa di camminare sul set dopo dieci anni di assenza, gli anni passano per tutti, ma nel momento in cui mi sono trovata davanti alla macchina da presa, tutte le paure e le ansie sono state sostituite dalla passione e l'impegno a raccontare questa bellissima storia piena di umanità, amore e tolleranza".

"Dedico il premio a tutti quelli della mia età" - "Voglio anche dedicare questo premio - dice Sophia - a tutti coloro che condividono la mia età. I sogni e la passione per la vita non hanno età e quindi perché non vivere ogni giorno come se fosse l'inizio di un bellissimo nuovo capitolo? Auguro a tutti le gioie inaspettate della vita davanti a voi".

L’annuncio dei Nastri d’Argento è arrivato alla vigilia della serata finale dei Golden Globes 2021, ai quali "La vita davanti a sé" è candidato come Miglior film in lingua straniera e per la Migliore canzone originale "Io sì/Seen", interpretata da Laura Pausini. Il brano è frutto della collaborazione tra la Pausini, Diane Warren e Niccolò Agliardi.

