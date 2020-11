Oscar, la corsa è piena di veterane: in lizza c'è anche Sophia Loren

"La corsa per la migliore attrice è pena di veterane quest'anno, con interpreti del calibro di Meryl Streep , Michelle Pfeiffer ed Ellen Burstyn in lizza per le nomination agli Oscar . A far parte della lista c'è Sophia Loren ". Parola di " Variety " che inserisce la grande attrice nella lista delle aspiranti agli Oscar per il film " La vita davanti a se " diretto dal figlio Edoardo Ponti .

Sophia ha ottenuto la sua statuetta d'oro per "La ciociara" nel 1962, che l'ha resa la prima attrice a vincere un Oscar per un film in lingua straniera. Ha avuto un'altra nomination nel 1965 per "Matrimonio all'italiana" e se, come pare, otterrà una nomination per "La vita davanti a se'", sarà protagonista di un nuovo record.

Nel 2021 segnerà 56 anni dalla sua ultima nomination e potrebbe battere il record attualmente detenuto da Henry Fonda come il divario più lungo tra prima ed ultima nomination. Fonda è stata nominata la prima volta nel 1941 per "Furore" e ha vinto l'Oscar nel 1982 per "Sul lago dorato", segnando un gap di 41 anni.