Sophia Loren caduta in casa, diverse fratture: operata all'anca

Incidente domestico per Sophia Loren nella sua abitazione di Ginevra , in Svizzera.

La Loren averebbe dovuto inaugurare martedì la nuova sede di Bari della catena "Sophia Loren Restaurant", la quarta in Italia, ricevendo al contempo la cittadinanza onoraria del capoluogo pugliese. È proprio un post sui social del franchise a dare la notizia: "Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la signora Loren tornerà prestissimo con noi". Con lei ci sono i due figli Edoardo e Carlo.

A settembre la star del cinema italiano, Premio Oscar 1962, aveva partecipato come madrina alla sfilata-evento "One night only", organizzata da Armani all'Arsenale di Venezia. A giugno era stata la volta della serata di celebrazione dei cent'anni dell'Arena di Verona Opera Festival.