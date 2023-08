L'ex frontman degli Spandau Ballet aveva avuto un incidente in camerino solo poche settimane fa in Calabria

Tony Hadley è stato portato d'urgenza in ospedale prima di un concerto in Irlanda del Nord.



Michelle McTernan, responsabile delle pubbliche relazioni per l'evento, ha dichiarato al Belfast Telegraph: "Abbiamo dovuto fare ciò che era giusto nei suoi confronti ed è stato portato in ospedale, la sua troupe è andata con lui, per restare uniti. Ci auguriamo che guarirà presto".



Hadley sostituito da un talento locale Alla luce delle circostanze impreviste, Brendan Quinn di Belfast, inizialmente previsto per un breve atto di apertura, è salito sul palco per un'esibizione prolungata di 90 minuti, accompagnato dalla violinista Ciara Maguire.

Molti partecipanti avevano assistito al sound check di Tony e avevano osservato il suo peggioramento della salute nel corso della serata. Il personale medico presente sul posto si è affrettato a sottolineare l'urgenza della sua situazione.

L'esibizione in Irlanda del Nord Celebrando un viaggio musicale durato oltre quattro decenni, Hadley avrebbe dovuto eseguire brani dei suoi recenti lavori da solista, tra cui il successo dell'anno precedente "Because of You", oltre ai preferiti degli Spandau Ballet come "True" e "Through The Barricades".

In previsione dell’evento, il cantante, che ha suonato per l’ultima volta a Belfast nel 2015, aveva espresso il suo entusiasmo, affermando: “Il pubblico nord irlandese non ha eguali. Mi sono mancati e non vedevo l’ora di sperimentare ancora una volta la loro vibrante energia!”.

Il secondo problema di salute in un mese Agosto sfortunato per l'ex leader degli Spandau Ballet, che solo poche settimane fa è scivolato nel camerino a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, mentre attendeva di salire sul palco in piazza Primo Maggio per esibirsi nell'ambito dei festeggiamenti per la Varia davanti a ventimila persone. Il cantante è salito lo stesso sul palco e si è esibito seduto. Ha riportato la frattura della rotula e la rottura del legamento rotuleo ed è stato operato poi d'urgenza all'ospedale di Lamezia Term.

"Volevo solo dire un enorme ringraziamento a tutto il meraviglioso staff medico dell'Azienda sanitaria provinciale Catanzaro", ha scritto dopo l'operazione su Facebook: "Per essersi preso cura di me e aver fatto un fantastico intervento d'urgenza al ginocchio dopo la caduta della scorsa settimana... Non avrei potuto chiedere cure migliori e ringrazio l'Unità operativa ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero Lamezia Terme. Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato quando sono caduto a Palmi".