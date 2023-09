Deve stare tranquilla e a riposo

"È scivolata sul pavimento bagnato e liscio e si è fratturata l'anca - ha raccontato la Mussolini ospite in tv de 'La vita in diretta' - È stata subito portata in clinica ed è stata operata subito: due ore dopo la caduta era già in sala operatoria e fortunatamente le hanno fatto l'epidurale. Le hanno messo una protesi, sta sotto antidolorifici e deve stare tranquilla e riposata, poi inizierà la fisioterapia". Per fortuna "è andato tutto bene: mia zia sta bene, l'ho sentita e ci siamo fatte una risata, perché le ho raccontato la mia reazione una volta scoperto dell'incidente domestico. L'umore è ottimo e saluta tutti".