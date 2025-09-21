Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tv & spettacolo
BUON COMPLEANNO

Grande festa in famiglia per i 91 anni di Sophia Loren

Ecco le immagini"pubblicate da Carlo Ponti Jr.,"direttore d'orchestra, figlio maggiore dell'attrice italiana più"famosa di sempre

di Michelangelo Iuliano
21 Set 2025 - 20:40
01:22 

Novantuno anni ed è ancora "diva". È Sophia Loren. Dalle immagini pubblicate da Carlo Ponti Jr., direttore d'orchestra, figlio maggiore dell'attrice italiana più famosa di sempre, emerge tanta gioia. "Mammina, sei per sempre la nostra ispirazione e forza!", scrive Ponti, che ha postato anche una foto con tutta la famiglia al completo. "Festeggio la mia leggendaria, bellissima e brillante mamma per il suo 91esimo compleanno a Ginevra, in Svizzera. Sei la nostra luce, la nostra vita e il nostro amore per sempre. Ti amiamo tanto", si legge. Al centro tra i due figli (il secondo, Edoardo, fa il regista) Loren appare semplicemente raggiante.

sophia loren

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri