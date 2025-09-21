Grande festa in famiglia per i 91 anni di Sophia Loren

Novantuno anni ed è ancora "diva". È Sophia Loren. Dalle immagini pubblicate da Carlo Ponti Jr., direttore d'orchestra, figlio maggiore dell'attrice italiana più famosa di sempre, emerge tanta gioia. "Mammina, sei per sempre la nostra ispirazione e forza!", scrive Ponti, che ha postato anche una foto con tutta la famiglia al completo. "Festeggio la mia leggendaria, bellissima e brillante mamma per il suo 91esimo compleanno a Ginevra, in Svizzera. Sei la nostra luce, la nostra vita e il nostro amore per sempre. Ti amiamo tanto", si legge. Al centro tra i due figli (il secondo, Edoardo, fa il regista) Loren appare semplicemente raggiante.