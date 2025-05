Al Bano in visita da Sophia Loren a Ginevra: lo scatto del loro incontro fa il giro del web

Sophia Loren ha scelto Ginevra per la tranquillità e la privacy, e lì ha cresciuto i figli Carlo ed Edoardo. L’incontro con Al Bano non è che l’ultima manifestazione di un rapporto che ha attraversato decenni, un'amicizia fondata sul rispetto reciproco e su una carriera condivisa tra cinema, musica e spettacolo. Per i fan, rivederli insieme ha rappresentato un tuffo nel passato e un messaggio di affetto che continua a resistere al tempo. Un’emozione che si rinnova ogni volta che scorrono le immagini della sua carriera, come quelle raccolte per celebrare i suoi 90 anni.