MD, la “Buona spesa” per riscoprire i sapori autentici dell’autunno

Cambia la stagione e cambia anche la tavola: con l’arrivo dell’autunno, e in preparazione della stagione fredda, i piatti si fanno più caldi e sapori e profumi più intensi. Per accompagnare questo passaggio MD nella sua linea “Buona Spesa!” propone un assortimento di prodotti selezionati con cura che uniscono qualità e praticità, ideali per la cucina di tutti i giorni.
Tra gli ingredienti che raccontano meglio il gusto di questa stagione ci sono vere eccellenze italiane. Il Parmigiano Reggiano DOP grattugiato, che dona cremosità a zuppe e vellutate, e il Pecorino Romano DOP, dal sapore deciso e perfetto per dare carattere a minestre e crostini. L’olio extravergine d’oliva 100% italiano, equilibrato e profumato, è un alleato indispensabile, mentre legumi come le lenticchie nere secche e i ceci pugliesi diventano protagonisti di ricette nutrienti e simbolo di tradizione contadina. E per aggiungere praticità senza rinunciare al gusto arrivano anche “I pronti da cuocere”: verdure fresche (spinaci, verza e cavolo nero) già lavate e tagliate.
Prodotti questi che si prestano a interpretare la cucina autunnale attraverso ricette semplici ma ricche di sapore. Come la zuppa contadina di ceci e cavolo nero con crostini al pecorino, piatto povero della tradizione che diventa un concentrato di gusto grazie ai legumi pugliesi e al tocco sapido del Pecorino Romano. O per chi preferisce un piatto leggero e nutriente, ecco l’insalata di lenticchie cotte con spinaci freschi, condita con olio EVO, sale e pepe, e completate con Parmigiano Reggiano grattugiato o in scaglie.
Zuppa contadina di ceci e cavolo nero con crostini al pecorino
Ingredienti (4 persone):
• 250 g di ceci secchi “Buona Spesa!” 100% pugliesi
• 200 g di cavolo nero “I pronti da cuocere” Buona Spesa!
• 1 spicchio d’aglio
• Olio extravergine d’oliva 100% italiano Buona Spesa! q.b.
• 2 cucchiai di Pecorino Romano DOP grattugiato Buona Spesa!
• Pane casereccio raffermo
1. Metti i ceci in ammollo per 12 ore, poi lessali finché diventano morbidi. 2. In una casseruola soffriggi aglio e olio, aggiungi il cavolo nero tagliato a striscioline e lascia insaporire. 3. Unisci i ceci con un po’ della loro acqua di cottura e cuoci ancora per 20 minuti a fuoco lento. 4. Nel frattempo, prepara i crostini: affetta il pane, irroralo con un filo d’olio, cospargi con pecorino e gratina in forno. 5. Servi la zuppa fumante con i crostini al pecorino e un filo d’olio a crudo.
Insalata tiepida di lenticchie nere, spinaci e parmigiano
Ingredienti (4 persone):
• 250 g di lenticchie nere secche “Buona Spesa!” 100% italiane, ricche di fibre
• 200 g di spinaci “I pronti da cuocere” Buona Spesa!
• 2 cucchiai di Parmigiano Reggiano DOP grattugiato Buona Spesa!
• Olio extravergine d’oliva 100% italiano Buona Spesa! q.b.
• Sale e pepe q.b.
La selezione di prodotti della linea “Buona Spesa!” offre alimenti buoni, autentici e sicuri, per permettere a tutti di portare in tavola ricette che raccontano la stagionalità e il territorio. Con oltre 800 punti vendita in Italia, MD si conferma un riferimento per chi cerca qualità quotidiana a prezzi accessibili, con l’obiettivo di rendere la buona spesa davvero alla portata di tutti.
