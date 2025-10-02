MD, la “Buona spesa” per riscoprire i sapori autentici dell’autunno

Zuppa contadina di ceci e cavolo nero con crostini al pecorino



Ingredienti (4 persone):

• 250 g di ceci secchi “Buona Spesa!” 100% pugliesi

• 200 g di cavolo nero “I pronti da cuocere” Buona Spesa!

• 1 spicchio d’aglio

• Olio extravergine d’oliva 100% italiano Buona Spesa! q.b.

• 2 cucchiai di Pecorino Romano DOP grattugiato Buona Spesa!

• Pane casereccio raffermo



1. Metti i ceci in ammollo per 12 ore, poi lessali finché diventano morbidi. 2. In una casseruola soffriggi aglio e olio, aggiungi il cavolo nero tagliato a striscioline e lascia insaporire. 3. Unisci i ceci con un po’ della loro acqua di cottura e cuoci ancora per 20 minuti a fuoco lento. 4. Nel frattempo, prepara i crostini: affetta il pane, irroralo con un filo d’olio, cospargi con pecorino e gratina in forno. 5. Servi la zuppa fumante con i crostini al pecorino e un filo d’olio a crudo.



Insalata tiepida di lenticchie nere, spinaci e parmigiano



Ingredienti (4 persone):

• 250 g di lenticchie nere secche “Buona Spesa!” 100% italiane, ricche di fibre

• 200 g di spinaci “I pronti da cuocere” Buona Spesa!

• 2 cucchiai di Parmigiano Reggiano DOP grattugiato Buona Spesa!

• Olio extravergine d’oliva 100% italiano Buona Spesa! q.b.

• Sale e pepe q.b.



Preparazione 1. Lava le lenticchie e cuocile in abbondante acqua per circa 20 minuti, mantenendole al dente. 2. In una padella scalda un filo d’olio e fai appassire velocemente gli spinaci. 3. Scola le lenticchie e uniscile agli spinaci, mescolando delicatamente. 4. Condisci con olio EVO, sale e pepe. 5. Completa con parmigiano grattugiato e, se vuoi, qualche scaglia di formaggio a crudo per un tocco più goloso.